Tornano i furbetti del cartellino, misure cautelari in Calabria (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Emesse 13 misure cautelari ai danni dei “furbetti del cartellino”. Altri 25 dipendenti dell’Asp sono indagati. Andavano a fare la spesa o a giocare alla macchinette dopo aver timbrato. Si torna a parlare dei cosiddetti “furbetti del cartellino”. Il caso più recente è quello scoperto a Sanremo nelle scorse ore. Nel frattempo, però, altrove non … L'articolo Tornano i furbetti del cartellino, misure cautelari in Calabria proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

