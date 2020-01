Torna Chi vuol essere milionario: tutte le anticipazioni (Di mercoledì 22 gennaio 2020) A un anno di distanza dagli appuntamenti speciali, Chi vuol essere milionario? Torna su Canale 5 e in diretta su Mediaset Play, guidato nuovamente da Gerry Scotti. La prima puntata della nuova stagione del quiz sarà trasmessa stasera, mercoledì 22 gennaio 2020, dalle ore 21.20, e Tvblog la seguirà in live-blogging; a seguire, la consueta recensione.La nuova edizione di Chi vuol essere milionario?, nato dall'originale format britannico Who Wants to Be a Millionaire? del 1998, conta sette puntate, previste per la messa in onda ogni mercoledì. In ogni appuntamento, i concorrenti scelti nei casting tenteranno singolarmente la scalata al milione, composta da quindici domande che spaziano dallo sport alla storia, dalla geografia alla scienza, dall'arte alla politica. "Only the brave", come ripete il conduttore, riuscirà a non farsi travolgere dalla tensione e ad aggiudicarsi un ricco ... blogo

