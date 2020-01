preso il pirata della strada che il 19 gennaio sulla provinciale 143tra Orbassano a Stupinigi, nel Torinese, ha investito e ucciso un 36enne albanese e poi fuggì. Si tratta di un 34enne di Giaveno (TO). "Ho avuto paura e sono fuggito", ha detto ai Carabinieri. Ha travolto il 36enne che attraversava la strada priva di strisce pedonali e illuminazione. Si sarebbe fermato a 300metri dal luogo dell'incidente e poi sarebbe tornato indietro, ma alla vista della vittima esanime ai margini della strada è fuggito in preda al panico.(Di mercoledì 22 gennaio 2020) ildella strada che il 19 gennaio sulla provinciale 143tra Orbassano a Stupinigi, nel Torinese, ha investito e ucciso unalbanese e poi fuggì. Si tratta di un 34enne di Giaveno (TO). "Ho avuto paura e sono fuggito", ha detto ai Carabinieri. Ha travolto ilche attraversava la strada priva di strisce pedonali e illuminazione. Si sarebbe fermato a 300metri dal luogo dell'incidente e poi sarebbe tornato indietro, ma alla vista della vittima esanime ai margini della strada è fuggito in preda al panico.(Di mercoledì 22 gennaio 2020)

TelevideoRai101 : Torino, preso pirata che investì 36enne