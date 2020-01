Torino, il ministro Manfredi: "Piano da 400 milioni per l'edilizia universitaria e 1600 posti per ricercatori" (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Prima uscita ufficiale del neo responsabile degli atenei per l'inaugurazione dell'anno accademico del Politecnico di Torino repubblica

LaStampa : Inaugurazione dell’anno accademico a Torino con il ministro dell’Universitá e della Ricerca Gaetano Manfredi. - torino24ore : Torino, il ministro Manfredi: 'Un piano da 400 milioni per l'edlizia universitaria' - rep_torino : Torino, il ministro Manfredi: 'Piano da 400 milioni per l'edilizia universitaria e 1600 posti per ricercatori' [agg… -