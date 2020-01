Tonali Juventus, pochi dubbi e una grande certezza: ecco perchè vestirà bianconero (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tonali Juventus- Come anticipato nelle scorse settimane, la Juventus ha manifestato totalmente il suo interesse per Tonali. Il Brescia valuta il giocatore circa 50 milioni di euro, cifra decisamente eccessiva per gli attuali piani bianconeri. Lotta serrata e grande concorrenza, sia per quel che riguarda qualche squadra italiana, sia, soprattutto, per quel che riguarda il forte interesse dei top club europei. Paratici sembrerebbe esser in netto vantaggio su tutti, ma attenzione ai possibili colpi di scena. Tonali Juventus, sarà lui il nuovo play maker: il piano di Paratici per convincere il giocatore Trapela grande ottimismo in casa Juve perchè Tonali sarebbe stato individuato come play maker del prossimo futuro bianconero. Una certezza assoluta, sia a livello qualitativo, sia dal punto di vista caratteriale. Tonali, nonostante la giovane età, ha dimostrato di possedere grande maturità ... juvedipendenza

