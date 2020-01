Timbravano, ma non lavoravano: nei guai 38 furbetti del cartellino (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Giorgio Vaiana Scovati 38 furbetti del cartellino a Taurianova: i dipendenti Timbravano il loro badge, ma poi nessuno di loro andava effettivamente a lavorare A fare la spesa, a giocare alle slot-machine e perfino a partecipare alle esequie di un funerale piuttosto che essere al loro posto di lavoro. La guarda di finanza della compagnia di Palmi ha scoperto dei "furbetti del cartellino" nel polo sanitario dell'Asp di Taurianova in provincia di Reggio Calabria. Sono 13 le misure cautelari emesse nei confronti di altrettanti dipendenti attraverso le ordinanze del Gip e su coordinamento della procura della Repubblica di Palmi con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nel corso dell'operazione sono state notificate 38 informazioni di garanzia, che hanno riguardato i destinatari del suddetto provvedimento, nonchè altri 25 indagati. Il provvedimento eseguito ... ilgiornale

