Tifosi Napoli: il giudice sospende la multa per "gravi e documentati motivi"

Napoli – "Ritenuta la sussistenza di gravi e documentati motivi". Parole che il giudice di pace di Napoli ha messo nero su bianco nell'atto con il quale ha sospeso il provvedimento sanzionatorio, accogliendo quindi, almeno fino al momento della decisione finale, uno dei primi ricorsi contro le multe inflitte dalla Questura di Napoli ai Tifosi, per presunte violazioni del regolamento d'uso dello stadio San Paolo. Il ricorso è stato presentato dall'avvocato Filippo Pucino, e la Ssc Napoli ha archiviato il conseguente provvedimento disciplinare. Una sospensione che, in attesa di quella che sarà la decisione finale della magistratura, rappresenta un primo passo verso il probabile annullamento di molte delle centinaia di multe inflitte ai Tifosi azzurri.

