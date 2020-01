Thomas Markle non parlerà più con Meghan e con Harry? - (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Elisabetta Esposito Thomas Markle teme di non poter parlare più con la figlia Meghan Markle e il genero, il Principe Harry, e chiede scusa per quanto accaduto alla Regina Elisabetta II Dopo il trasferimento di Meghan Markle e del Principe Harry in Canada, il padre della duchessa torna a prendere la parola in un documentario. Secondo quanto riporta Sky, Thomas Markle ha parlato del passato e fornito anche dichiarazioni inedite. L’uomo si è scusato con la Regina Elisabetta II e con tutta la Royal Family: sebbene gli sia stato consigliato di evitare, l'uomo ha preferito scusarsi lo stesso. Thomas afferma di aver avuto in programma di andare al Royal Wedding - nonostante in quei giorni avesse concordato delle foto con i paparazzi - poiché convinto di dover accompagnare la giglia all'altare. Tuttavia ha avuto un attacco di cuore ed è stato trasportato d’urgenza in un ospedale ... ilgiornale

zazoomblog : Thomas Markle accusa Meghan: Ha ?distrutto la famiglia reale per soldi - - #Thomas #Markle #accusa #Meghan: - zazoomblog : Thomas Markle: La prossima volta che mia figlia mi vedrà sarò sepolto. Potrà fingere di esser triste - #Thomas… - HuffPostItalia : Thomas Markle: 'La prossima volta che mia figlia mi vedrà, sarò sepolto. Potrà fingere di esser triste' -