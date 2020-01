The Witcher: Netflix annuncia il film animato Nightmare of the Wolf (Di mercoledì 22 gennaio 2020) The Witcher, dopo la serie live-action, sarà al centro di un film animato intitolato Nightmare of the Wolf, prodotto per Netflix. The Witcher avrà un film animato, prodotto per Netflix, intitolato Nightmare of the Wolf e che mostrerà una nuova minaccia che dovrà affrontare il protagonista. Il nuovo progetto annunciato dalla piattaforma di streaming sarà prodotto da Lauren Schmidt Hissrich e Beau DeMayo, già nel team della serie, in collaborazione con Studio Mir. Per ora non è stata rivelata una data prevista per il debutto del progetto nel catalogo di Netflix, anche se potrebbe forse debuttare prima dell'arrivo dei nuovi episodi dello show live-action tratto dai romanzi di The Witcher con star l'attore Henry Cavill. Netflix, poche ore fa, aveva dichiarato ... movieplayer

