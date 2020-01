Tesla - A Wall Street vale più di 100 miliardi di dollari (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Non si arresta la corsa della Tesla a Wall Street. Le azioni della Casa californiana stanno registrando un rialzo, nell'asta di pre-mercato, di oltre il 3% e pertanto la sua valutazione complessiva ha superato la soglia dei 100 miliardi di dollari.Superata anche Volkswagen. La Tesla, che solo nelle ultime 24 ore ha guadagnato il 10% e da inizio anno più del 30%, ha così superato, seppur di poco, la Volkswagen in termini di capitalizzazione totale e ora è seconda solo alla Toyota, valutata a Tokyo circa 200 miliardi. Per la Casa guidata da Elon Musk si tratta dell'ennesimo record visto che nei giorni scorsi ha prima superato la valutazione aggregata della Ford e della General Motors e poi è diventata il costruttore automobilistico di maggior valore nella storia dei mercati finanziari statunitensi. La sua corsa, spinta dalla crescita dei volumi e dalle prospettive di sviluppo legate ... quattroruote

