Terremoto oggi in Italia 22 gennaio 2020: scossa in provincia di Messina | Scosse in tempo reale (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Terremoto oggi 22 gennaio 2020 Lista Ingv terremoti Ultima ora Italia Terremoto oggi Italia – Sono raccolte qui in tempo reale tutte le ultime notizie sulle Scosse di Terremoto in Italia di oggi, mercoledì 22 gennaio 2020: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale. Ore 2,13 – scossa in provincia di Messina Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.0 è stata registrata nella Costa siciliana nord-orientale, al largo delle coste di Messina. Il sisma è stato individuato a una profondità di 106 chilometri. TUTTE LE Scosse Le Scosse di ieri, 21 gennaio Sono state diverse le Scosse di Terremoto che l’Istituto nazionale di ... tpi

