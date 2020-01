Terremoto Grammy Awards, Ceo dell’organizzazione denuncia molestie sessuali e viene sospesa (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Bomba sui Grammy Awards a pochi giorni dalla 62edizione del 26 gennaio. Deborah Dugan, amministratore delegato della società che organizza l'evento, ha denunciato il gruppo sostenendo di essere stata sospesa per rappresaglia dopo aver denunciato molestie sessuali subite e irregolarità nell'organizzazione. fanpage

