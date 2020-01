Terapie CAR T, al via il progetto Alleanza Contro il Cancro (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Terapie CAR T, al via il progetto Alleanza Contro il Cancro – Lo aveva annunciato ad ottobre il Ministro della Salute Roberto Speranza ed ecco che entro il mese di gennaio inizieranno in 13 dei 26 IRCCS (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) impegnati nel progetto Alleanza Contro il Cancro (ACC), le attività del programma triennale sulle Terapie CAR T (Chimeric Antigen Receptor T cell, recettori chimerici per l’antigene), che utilizzano a fini curativi cellule del sistema immunitario, i linfociti T, prelevati dal paziente e geneticamente modificati per riconoscere e distruggere cellule cancerose, una volta reinfuse nello stesso paziente. Il processo di ingegnerizzazione delle cellule del sistema immunitario è complesso: i linfociti vengono estratti da un prelievo di globuli bianchi e, attraverso un virus, viene inserito nel loro Dna un gene che fa in modo che ... romadailynews

romadailynews : Terapie CAR T, al via il progetto Alleanza Contro il Cancro: Terapie CAR T, al via il… - paolabinetti : RT @TerapieAvanzate: Una delle problematiche delle #CARt è la loro sostenibilità per i SSN. Due biotech indiane stanno mettendo a punto un… - CelesteCagnazzo : RT @AlleConCancro: ???? TERAPIE CAR T ANCHE PER PANCREAS, COLON, MAMMELLA E MELANOMA, VIA AL PROGETTO -