Tennistavolo, l’Italia femminile esce contro la Romania nei sedicesimi del Preolimpico 2020 di Gondomar (Di mercoledì 22 gennaio 2020) L’Italia femminile saluta il Preolimpico di Tennistavolo di Gondomar, in Portogallo, e quindi non sarà presente con la squadra ai prossimi Giochi di Tokyo: questa sera le azzurre erano impegnate nei sedicesimi di finale, ma sono state battute dalla fortissima Romania, con un netto 0-3: le rappresentanti del Bel Paese non hanno racimolato neppure un set nei tre incontri disputati. Nel doppio inaugurale Gaia Monfardini e Giorgia Piccolin sono state battute infatti per 0-3 dalla coppia composta da Daniela Dodean Monteiro ed Elizabeta Samara, mentre nei singolari seguenti, con il medesimo score, Debora Vivarelli ha ceduto il passo a Bernadette Szocs, infine Giorgia Piccolin è stata superata da Daniela Dodean. A punteggio acquisito non sono stati disputati il terzo ed il quarto singolare. Non è scesa in campo per l’Italia Jamila Laurenti, out per un virus, che ha debilitato anche ... oasport

