Taylor Mega esagerata | dito medio e seno in primo piano FOTO

Negli ultimi giorni Taylor Mega è balzata agli onori del gossip per una diatriba con Barbara d'Urso. L'influencer sostiene di essere stata presa in giro dalla redazione della conduttrice e di essere stata vittima di un teatrino già organizzato. Barbara d'Urso avrebbe chiuso i rapporti con Mega per: "aver alzato il dito medio contro le forze dell'ordine". Taylor ha poi mostrato le FOTO a cui si riferiva la conduttrice con l'intento di smascherarla. A proposito di dito medio… Insomma, dopo la querelle Taylor ha scelto di rispondere sui social con, udite udite, uno scatto in cui mostra il dito medio, gli addominali e il seno! NON MI AVRANNO MAI COME MI VOGLIONO LORO !

