Taylor Mega ci ricasca, nuovo dito medio: «Non mi avranno mai come mi vogliono loro» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Taylor Mega mostra il dito medio. Un’altra volta. Prima la foto del gesto irriverente davanti a una camionetta della polizia ha fatto scoppiare lo scandalo a Live Non è la D’Urso ed è valsa un tapiro di Striscia la Notizia. L’influencer friulana ha persino eliminato il post e chiuso temporaneamente al pubblico il suo profilo Instagram. Si è giustificata sottolineando che non voleva mancare di rispetto alle forze dell’ordine, ma rispondere ai numerosi haters. Dopo aver saputo dell’esistenza di questa foto, Barbara D’Urso l’ha cacciata dal suo programma, mentre Mario Giordano non è andato tanto per il sottile a “Fuori dal Coro”. Eppure Taylor Mega non si è lasciata intimididire: ha pubblicato un post in cui mostra nuovamente il dito medio. Un messaggio diretto a tutti quelli che l’hanno criticata. Un atteggiamento che sarebbe ... newscronaca.myblog

