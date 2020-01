Taglio Capelli Donna Febbraio 2020: lisci, ricci e mossi, tutti i trend del momento (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Le tendenze per quanto riguarda i Capelli cambiano continuamente e c’è sempre spazio per sperimentare, nel Taglio, nel colore e nella piega. Questo 2020 è iniziato col botto e con diverse tendenze in atto per quanto riguarda i Capelli. Uno dei trend è sicuramente l’inverted bob, ma anche il carrè molto corto, stile scolaretta retrò e per il colore sono molto in voga il color platino ed il rosso vivo. Ovviamente, però, non bisogna solo seguire le tendenze e ciò che va di moda, ma bisogna tenere assolutamente conto del tipo di capello che si possiede. È inutile sperare in un caschetto liscio perenne, se abbiamo un capello mosso, così come tagli “troppo piatti” non stanno bene alle donne che hanno un capello liscissimo, che non dà volume alla capigliatura. Per ogni tipo di capello, che sia liscio, mosso o riccio, esistono dei tagli di Capelli che stanno meglio e molti di questi sono in ... correttainformazione

BorderKeroro : RT @__ila8: 2020 e la gente offende (o crede di farlo) una ragazza per un taglio di capelli. 1- Che mi stia bene o no, sono cazzi miei. 2-… - MarioGaBlack71 : RT @vogue_italia: Monica Bellucci vola a Parigi per la sfilata di Dior. Sempre con gli occhiali, sempre con il nuovo taglio di capelli ??Vi… - KevinFromLouis : RT @DrunkyBorghy: HO LETTO SOLO ORA (O FORSE AVEVO RIMOSSO PERCHÉ È TROPPO) CHE MICHELLE WILLIAMS SI TAGLIA CAPELLI CORTI IN MEMORIA DI HEA… -