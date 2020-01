Svolta nel mondo della telefonia: le compagnie non potranno cambiare liberamente i contratti (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Le compagnie telefoniche sono state sanzionate dall’Agcom per aver cambiato liberamente i contratti ai propri clienti. Multa da 2 milioni di euro. ROMA – compagnie telefoniche sanzionate dall’Agcom. Non c’è tregua per le multinazionali di questo settore che nelle ultime ore hanno ricevuto una multa da 2 milioni di euro per aver cambiato liberamente i contratti ai propri clienti. La sentenza dell’Autorità apre una pagina importante nella telefonia visto che da ora in poi tutte le aziende non possono permettersi di modificare gli accordi a loro piacimento ma si devono rispettare dei principi. Multa da 2 milioni di euro per tutte le compagnie telefoniche Nessuna compagnia telefonica è stata esclusa da questa decisione dell’Autorità. Tim, Wind/Tre e Vodafone hanno ricevuto una sanzione da 2 milioni di euro per cambiare a loro piacimento i ... newsmondo

NewsMondo1 : Svolta nel mondo della telefonia: le compagnie non potranno cambiare liberamente i contratti - SAonlinemag : @dronecoma #StephenMalkmus goes folk ma non solo nel nuovo “Traditional Tecniques” - ArteDesign_1985 : @GiuseppeConteIT '...una svolta complessiva e riformatrice'Magari potreste vendere il Colosseo ai Cinesi? O qualche… -