"Sua figlia ha avuto un incidente": così l'anziana consegna 5000 euro al truffatore (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Sofia Dinolfo Con una semplice scusa un napoletano è riuscito a farsi consegnare i soldi dalla vittima, solamente dopo la signora ha capito di essere caduta in una trappola chiamando la polizia, il truffatore è stato arrestato Da Napoli a Canosa di Puglia per truffare un’anziana donna e sottrarle 5000 euro in contanti. Il truffatore non è riuscito però a fare ritorno nella sua città che è stato fermato ed arrestato dalla polizia stradale. Gli agenti sono infatti intervenuti subito dopo il lancio dell’allarme da parte della vittima resasi conto solamente in un secondo momento della trappola nella quale era caduta. Da diverso tempo sono in atto campagne pubblicitarie dirette ad informare gli anziani circa i rischi cui possono andare incontro a causa di truffatori che inventano storie abbastanza credibili pur di farsi consegnare indebitamente del denaro. Puntualmente però, c’è ... ilgiornale

