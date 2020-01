Su WhatsApp è ufficiale il tema scuro: come scaricare la nuova versione e attivarlo (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Disponibile nell'ultima beta di WhatsApp, il tema scuro arriva ufficialmente anche nell'app per i messaggi gratis. Per ora è possibile attivarlo solo negli smartphone aggiornati ad Android 10 ed oltre a portare una ventata d'aria fresca nell'interfaccia grafica dell'app, negli smartphone con display AMOLED ottimizzerà i consumi della batteria. fanpage

