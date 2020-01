Stranger Things | le teorie su Jim Hooper come prigioniero americano (Di mercoledì 22 gennaio 2020) L’ultima teoria che circola sul web a proposito di Stranger Things riguarda l’identità del prigioniero americano. A quanto pare il misterioso personaggio potrebbe essere Hopper secondo alcune teorie dei fan. Stranger Things tra le serie di maggiore successo di Netflix, è diventata un fenomeno mondiale senza pari non solo tra i giovani. La serie fantascientifica … L'articolo Stranger Things le teorie su Jim Hooper come prigioniero americano proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

Stranger_Things : WINONA - NetflixIT : Le nomination agli Oscar come miglior film ma è Stranger Things: a thread - xkag0me : da Stranger Things a Lucifer è un attimo -