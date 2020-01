"Stiamo per bandire concorsi per 70 mila docenti". L'annuncio del ministro Azzolina (Di mercoledì 22 gennaio 2020) "Stamattina ho incontrato al ministero i sindacati della scuola. Abbiamo parlato di concorsi, ma non solo. Ho spiegato loro che il lavoro è ripartito e Stiamo mettendo a punto tutti i dossier. Stiamo alacremente lavorando per bandire 24 mila posti sul concorso straordinario per la secondaria di primo e secondo grado e 25 mila sull'ordinario. C'è poi anche il concorso ordinario su infanzia e primaria. Qui il bando è pronto Stiamo rivedendo la tabella dei titoli, per dare piu' valore al servizio. C'è da predisporre anche il concorso per i docenti di religione. Stiamo per bandire concorsi, insomma, per circa 70 mila insegnanti. Non è cosa da poco". Lo ha annunciato con un post su Facebook la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina. "Anche a livello di gestione amministrativa - ha aggiunto - chiederò il massimo sforzo possibile a chi deve occuparsi ... agi

GiuseppeConteIT : In questi mesi abbiamo lavorato per un fisco più equo, che porterà benefici a 16 milioni di italiani. Ma non basta.… - PE_Italia : “Stiamo dimenticando le lezioni della storia, l'Europa e il mondo devono agire per contrastare il crescente antisem… - Mov5Stelle : Per il @Mov5Stelle il salvataggio di una banca è accettabile solo a precise condizioni. Il decreto che stiamo conve… -