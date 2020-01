Star Trek: Picard 2, Whoopi Goldberg accetta di apparire nella serie in diretta tv! (Di giovedì 23 gennaio 2020) Whoopi Goldberg ha ricevuto in diretta tv l'invito a recitare in Star Trek: Picard 2 direttamente da Patrick Stewart. Star Trek: Picard 2 avrà tra gli interpreti dei prossimi episodi l'attrice Whoopi Goldberg grazie a un invito inaspettato ricevuto in diretta tv da parte del protagonista dello show del nuovo progetto legato al franchise. Patrick Stewart, interprete dell'iconico ruolo di Jean-Luc Picard, era infatti ospite del talk show co-condotto dal premio Oscar quando ha colto l'occasione per invitare la collega a tornare nel mondo della saga stellare. A nome di Alex Kurtzman, l'attore ha infatti chiesto a Whoopi Goldberg, che in Star Trek, ha avuto la parte di Guinan nelle puntate di The Next Generation, se fosse disponibile a ... movieplayer

