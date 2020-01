Sport in tv oggi (mercoledì 22 gennaio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Sarà un’altra giornata ricchissima di eventi Sportivi questo mercoledì 22 gennaio. Il programma sarà dominato, ovviamente, dagli Australian Open di tennis sin dalle prime ore dell’alba, con i match di Roger Federer, Novak Djokovic e tanti italiani, tra i quali Matteo Berrettini. Ma ci saranno anche altri Sport in calendario. Il calcio, con la Coppa Italia che propone un succoso Juventus-Roma, quindi la Premier League con due partite, quindi basket e volley con le coppe europee. Andiamo a conoscere nel dettaglio, quindi, il programma completo di questo mercoledì 22 gennaio. PROGRAMMA completo EVENTI mercoledì 22 gennaio ore 00.55 TENNIS, Australian Open 2019 – diretta su DAZN, EuroSport1 (210) e EuroSport2 (211) ore 10.00 PALLANUOTO, Europei femminili – quarto di finale – diretta su RaiSport (227) ore 15.00 BILIARDO, Snooker primo turno European Masters ... oasport

