Spazio, Breton: “Sarò ‘tenace’ nei negoziati sul bilancio Ue” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) “Continueremo a investire molto” nelle politiche spaziali, “potete contare su di me, saro’ estremamente tenace nei negoziati sul bilancio”. Cosi’ il commissario Ue per il Mercato interno, Thierry Breton, intervenendo oggi a Bruxelles nella Conferenza europea sulle politiche spaziali. La Commissione Ue ha proposto di stanziare 16 miliardi di euro per il programma spaziale europeo per il periodo 2021-2027, ma la cifra deve essere negoziata con gli Stati membri. “Dovremo lavorare a stretto contatto con il Parlamento”, ha sottolineato Breton.L'articolo Spazio, Breton: “Sarò ‘tenace’ nei negoziati sul bilancio Ue” Meteo Web. meteoweb.eu

