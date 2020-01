Spagna, la tempesta Gloria provoca grandi nevicate e devastanti mareggiate nell’est del Paese: accumuli eccezionali e litorali distrutti [FOTO e VIDEO] (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Gli effetti della tempesta Gloria, che ha già provocato 5 vittime in Spagna, stanno diminuendo ma ancora 16 province sono a rischio giallo e arancione per piogge, disgelo, neve, frane, venti e mareggiate, secondo l’Agenzia Statale di Meteorologia (AEMET). Così Barcellona, Girona, Tarragona e Minorca sono sotto rischio arancione per onde di 5-7 metri di altezza e Alicante, Castellón, Valencia, La Coruña, Lugo, Maiorca, Ibiza e Formentera sono a rischio di onde di 3-4 metri. Le precipitazioni faranno sì che a Malaga, Barcellona, Lérida e Terragona siano a rischio di ricevere 40-80 litri per metro quadrato in 12 ore. A Girona, le precipitazioni potranno accumularsi fino a 100l/m² in 12 ore. Per quanto riguarda le frane, Barcellona, Girona e Lérida sono in allerta sui Pirenei. Inoltre, nevicherà a Burgos, Soria e La Rioja, dove potranno accumularsi fino a 5cm di neve in 24 ore. ... meteoweb.eu

