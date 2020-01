Sossio Aruta, spunta la prima moglie: ecco chi è (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Rossella Neri è l’ex moglie di Sossio Aruta, uno dei protagonisti indiscussi del trono Over di Uomini e Donne. I due sono stati insieme fino al 2015, anno in cui il loro matrimonio è naufragato. ecco chi è Rossella, l’ex moglie di Sossio Aruta Abbiamo avuto modo di conoscere Sossio Aruta, il “Re Leone” di Castellammare di Stabia, durante il trono over del famosissimo dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Famosissimi i suoi tira e molla con Ursula Bennardo, da cui, nel 2019 ha avuto una bambina, Bianca. Sossio ha altri due figli, Daniel Ciro e Diego, avuti dall’ex moglie Rossella Neri. I due si sono separati nel 2015, tra risentimenti e diatribe legali in merito agli alimenti. Nel 2017 la donna ha rilasciato un’intervista in cui accusava il suo ex marito: “Invece di andare in tv, dovresti trovarti un lavoro e pagare gli alimenti che il ... velvetgossip

KontroKulturaa : Sossio Aruta ex moglie: chi c'era prima di Ursula Bennardo - - Darkwolf812012 : Ultimissime a casamilan avvistato sossio aruta...secondo le ultime indiscrezioni ha rescisso il contratto col Mesag… - Daniela47983658 : Per farla ballare tanto vale bastava invitare Sossio Aruta #cepostaperte -