Sorella Federica: che fine ha fatto l’attrice di Le Ali della Vita? (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Ute Maria Lerner: che fine ha fatto l’interprete di Sorella Federica? Attrice nella miniserie televisiva di Canale 5 Le ali della Vita con Sabrina Ferilli e Virna Lisi, la Lerner si è data alla produzione di programmi propri. È suo “Ciao, Anna!”, il primo omaggio all’attrice simbolo del cinema italiano, Anna Magnani. Che fine ha fatto Sorella Federica? Ute Maria Lerner ha coltivato la sua passione per la recitazione fin da giovane, formandosi in diversi istituti nel suo Paese d’origine, la Germania. Dal 1995 lavora come attrice indipendente per film, televisione e teatro, comparendo in oltre 60 ruoli cinematografici e televisivi. Il suo più grande successo è stata l’interpretazione di Sorella Federica, nella miniserie italiana Le ali della Vita, andata in onda su Canale 5. Successivamente Ute Maria Lerner si è dedicata alla realizzazione di programmi ... notizie

