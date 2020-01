Sony sta lavorando su una nuova IP horror destinata ad arrivare su PS5? (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Secondo quanto riferito da un insider, Emre Kaya, Sony Interactive Entertainment starebbe lavorando su una nuova IP a tema horror. Al momento non sono disponibili dettagli sul tipo di gioco, se un titolo nuovo e mai sentito oppure il sequel di qualche gioco di punta di quel genere.Dato che l'indiscrezione è stata annunciata nella giornata di ieri e che si ritiene che sia ancora in via di sviluppo, l'ipotetico gioco potrebbe essere disponibile una volta terminato per la console di prossima generazione, ovvero PlayStation 5. Tuttavia, come al solito, prendete questa notizia con le dovute precauzioni in quanto non sappiamo ancora se sia vero oppure no.Sony ha confermato che pubblicherà la sua prossima console entro la fine di questo anno e voci sempre più insistenti affermano che PlayStation 5 potrebbe essere presentata il mese prossimo. Gli ultimi rumor inoltre indicano che la data ... eurogamer

Eurogamer_it : #Sony al lavoro su una nuova IP horror per #PS5? - simonecioe : SONY sta per lanciare una nuova compatta low cost immagino. La batteria è quella standard delle DSC, dubito una nuo… - ItNagame : La Sony sta cedendo molte sue importanti esclusive al mondo PC. Inutile girarci intorno, le esclusive sono ciò che… -