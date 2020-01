Sono 2,7 milioni gli italiani colpiti dall'influenza (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Continua a salire il numero di casi di influenza stagionale in Italia, soprattutto tra i bambini: nell'ultima settimana si contano 488 mila nuovi contagi, portando il totale degli italiani messi ko da febbre e dolori articolari a oltre 2,7 milioni. Nella fascia di età 0-5 anni in particolare l'incidenza è quasi raddoppiata rispetto alla settimana precedente, schizzando a 20,4 casi per mille assistiti. È quanto riporta il bollettino settimanale InfluNet dell'Istituto Superiore di Sanità. ​ Le Regioni del centro Italia le più colpite: Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise e Campania con più di 9 casi per mille. ​L'andamento della curva epidemica, riferisce l'Iss, è simile a quello della scorsa stagione influenzale 2018-19.​ agi

beppe_grillo : I Gratta e Vinci sono la forma più subdola del gioco d’azzardo. È ora di rendere consapevoli le persone le persone… - Mov5Stelle : Hanno sottratto allo Stato centinaia di milioni l’anno e protetto il proprio giro d’affari a spese degli automobili… - LegaSalvini : #Salvini #cartabianca: 'A 60 milioni di italiani sapevano che Salvini avrebbe bloccato gli sbarchi. Non ho fatto le… -