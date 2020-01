Sondaggi, Salvini non guadagna consensi dal caso Gregoretti: Lega in calo (al 28,7%) (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Secondo il Sondaggio Ixè per la trasmissione Carta Bianca, relativo alle giornate del 20 e del 21 gennaio, la Lega di Matteo Salvini scende dal 29 al 28,7%. Ma di questo calo non sembra trarne vantaggio il Partito Democratico, che è sceso al 19,9 dal 20% dell'ultima rilevazione. Per il momento il M5s è dato in lieve crescita, al 16,1%. fanpage

