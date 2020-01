Sondaggi e voti: dove e come si vincono le elezioni in Emilia-Romagna (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Nelle mappe elettorali dell’Emilia-Romagna che pubblica oggi La Stampa c’è tutto il movimento di voti che ha caratterizzato la Regione in questi anni dove progressivamente è avanzata la Lega ed è arretrato il Partito Democratico. Nella regione rossa per eccellenza è da tempo in atto un’erosione del consenso del centrosinistra e un’avanzata sempre più forte del centrodestra. Ma con una peculiarità, confermata da Sondaggi e voti: nelle grandi città il consenso del PD è sempre a livelli superiori rispetto a quello della Lega; in provincia invece è il Carroccio a prevalere sulla sinistra. Il voto in Emilia-Romagna nel 2014 (La Stampa, 22 gennaio 2020) E così dal 2014 la Regione ha cambiato colore altre due volte: alle politiche del 2018 si è tinta di giallo (primo partito il M5S), mentre poco meno di un anno fa il verde della Lega si è imposto alle Europee (prima ... nextquotidiano

LegaSalvini : SONDAGGI: 1 MILIONE DI VOTI IN PIÙ ALLA LEGA SE CANCELLANO I DECRETI SICUREZZA - ZenatiDavide : #AmbienteScienzeTecnologie Energia e inquinamento. Il partito del No in testa ai sondaggi: di GIAN LUIGI LOMBARDI C… - mohicani : @matteosalvinimi @Cartabiancarai3 La Lega non è il primo partito dell'Italia. Infatti, non fanno testo i sondaggi,… -