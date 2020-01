Solskjaer rammaricato: «Perchè non abbiamo preso Haaland? Colpa di Raiola» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Ole Gunnar Solskjaer ha parlato in conferenza stampa spiegando il motivo Perchè lo United non ha preso Haaland In conferenza stampa Ole Gunnar Solskjaer ha spiegato i motivi del mancato arrivo di Haaland al Manchester United. Le sue parole. «E’ importante usare il buon senso quando si fa mercato. Quando acquisti dei calciatori devi mantenerne il controllo. Non puoi permettere che vengano controllati dai loro agenti, magari con l’inserimento di clausole o simili all’interno dei contratti» Leggi su Calcionews24.com calcionews24

