Sofì e Luì, da Partinico a star del cinema, incassi milionari per “Me contro te” (VIDEO) (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il film di Luigi Calagna e Sofia Scalia, alias Sofì e Luì, ha incassato oltre 6.2 milioni di euro in soli cinque giorni. “Me contro Te Il Film – La vendetta del Signor S” è un vero successo che ha avanzato a grande passo nella classifica del box office italiano attestandosi al primo posto e superando Checco Zalone. A questo punto è verosimile che il film punti ai dieci milioni entro la fine del prossimo weekend. Da Partinico a Youtube fino al grande salto al cinema. Per Sofia e Luigi, rispettivamente classe 1997 e 1992 è arrivato il successo. La coppia non tanto conosciuta tra gli adulti, sta spopolando già da tempo tra i frequentatori più piccoli di Youtube, ed ecco che si spiega l’exploit. Il VIDEO che i due ragazzi partinicesi hanno postato sul canale ufficiale di Me contro Te e con il quale promuovono il film al cinema ha totalizzato il milione di visualizzazioni. Un ... direttasicilia

