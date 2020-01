Siemens: Gts ordina 3 nuove locomotive Vectron Dc (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Roma, 22 gen. (Adnkronos) – Gts ordina tre nuove locomotive Vectron DC a Siemens Mobility Srl. Le locomotive saranno consegnate entro la primavera 2020. Lo rende noto Siemens in un comunicato. Con quasi 1.000 locomotive e 49 clienti in tutta Europa la Siemens Vectron consolida la leadership del mercato delle locomotive in Europa. Secondo Alessandro Lopalco, responsabile vendite materiale rotabile di Siemens Mobility Srl “la Vectron continua ad essere la risposta alle nuove esigenze del settore: una piattaforma modulabile progettata per soddisfare qualsiasi necessità in modo efficiente”.La vendita di tre nuove locomotive Vectron Dc a Gts Rail, il quarantanovesimo cliente ad adottare la tecnologia Siemens, rappresenta l’inizio di una nuova partnership sancita anche dalla stipula di un contratto di service che si svolgerà presso le officine di manutenzione di ... meteoweb.eu

