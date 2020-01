Short track, Europei 2020: Arianna Fontana, Martina Valcepina e il sogno di una sfida tutta italiana per la corona continentale (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Riparte la stagione dello Short track e ci sarà subito questo fine settimana un appuntamento molto importante per i colori azzurri. A Debrecen, infatti sono in programma gli Europei 2020 e c’è davvero grande attesa in casa Italia per lo scontro a distanza tra Arianna Fontana e Martina Valcepina. Il sogno è quello di vedere una sfida tutta tricolore per il titolo continentale, proprio come lo era stato nel 2018 a Dresda. In quella occasione sul ghiaccio tedesco si concretizzò una fantastica doppietta azzurra con il titolo Overall vinto da Fontana proprio davanti a Valcepina. A Martina non bastarono i successi nei 500m e 1500m, con Arianna che sfruttò al meglio la vittoria dei 1000m e soprattutto la gara finale dei 3000m, con un preziosissimo secondo posto che diede alla nativa di Berbenno la certezza del titolo. Valcepina si presenta come la donna da battere nei suoi amati 500 ... oasport

