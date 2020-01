Shoah, Liliana Segre da aprile sospende incontri con studenti (Di mercoledì 22 gennaio 2020) A 89 anni, Liliana Segre sospenderà gli incontri con le scuole e gli studenti dal prossimo aprile per limiti di età. La notizia è stata anticipata dal Ducato, il giornale pubblicato dagli studenti di giornalismo di Urbino. La senatrice, deportata nel campo di concentramento di Auschwitz nel 1944, interromperà gli incontri con i ragazzi in una scuola della provincia d'Arezzo. Senatrice a vita dal 2018, da alcuni mesi è sotto scorta Lilliana Segre è stata nominata senatrice a vita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel gennaio 2018 «per aver illustrato la patria con altissimi meriti nel campo sociale». Da decenni si impegna per conservare la memoria dell’Olocausto nelle nuove generazioni. Da quando è stata nominata senatrice a vita ha ricevuto minacce e critiche da partiti di estrema destra ed è finita sotto scorta, ma anche vari premi e la cittadinanza ... tg24.sky

