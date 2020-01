Serie A, l’anticipo Brescia-Milan in diretta su Sky (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Brescia Milan Sky o DAZN – Torna in campo la Serie A, con la seconda giornata di ritorno che si apre a Brescia. Qui il Milan di Stefano Pioli affronterà le Rondinelle, in un match che potrebbe rilanciare definitivamente le ambizioni europee dei rossoneri. La gara d’andata coincise con la prima vittoria del Milan in … L'articolo Serie A, l’anticipo Brescia-Milan in diretta su Sky calcioefinanza

sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie A, l’anticipo Brescia-Milan in diretta su Sky: Brescia Milan Sky o DAZN – Torna i… - sportli26181512 : Serie A, 21^ giornata: presentazione, numeri, curiosità e statistiche: Venerdì sera l'anticipo tra Brescia e Milan,… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Serie A, idea nuovo anticipo di sabato dal 2021: Serie A, idea nuovo an… -