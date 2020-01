«Segreti Reali»: il nuovo podcast dedicato alla royal family inglese. Meghan Markle – prima parte (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Appassionati di corone e coroncine, fatevi avanti. Questo potrebbe essere il posto giusto per voi. Perché dobbiamo farvi una confessione: sì, anche noi a Vanity Fair siamo ossessionati dai Reali inglesi, dalla famiglia Windsor. Il motivo? Non l’abbiamo ancora capito e magari proveremo a scoprirlo insieme. «Segreti Reali» è il primo royal podcast italiano. Puntata dopo puntata proveremo a raccontare la «Firm» più famosa al mondo, quella che da decenni fornisce materiale su materiale per film, serie tv, documentari e speciali. Perché nel quotidiano supera puntualmente persino le fantasie del più fervido sceneggiatore. E, ancora di più in questo momento, non potevamo che iniziare dalla divorziata americana più famosa al mondo, dopo Wallis Simpson: Meghan Markle, 38 anni, colei che il 18 maggio 2018 ha sposato in mondovisione – al castello di Windsor – il suo principe: Henry ... vanityfair

