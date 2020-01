Segre sospende incontri scuole per età

La senatrice Lilianadal prossimo aprile interromperà glinelleper raccontare la sua esperienza di sopravvissuta alla Shoah. L'89enne senatrice, deportata nel lager di Auschwitz nel 1944, dopo aver girato per "30 anni"nelledi tutta Italia"è provata",ma ciò"non vuol dire che non continuerà a testimoniare la sua esperienza", ha spiegato il figlio. Ha in programma un "ultimo, grande incontro" tra qualche mese in provincia di Arezzo, ha annunciato il figlio.(Di mercoledì 22 gennaio 2020)