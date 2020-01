Se vincono, scoppiano. Se perdono, cadono (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Alessandro Sallusti In queste ore la domanda di chi ancora si appassiona alle cose della politica non è chi vincerà le elezioni di domenica in Emilia-Romagna (centrodestra o sinistra) ma cosa succederà dopo, sia in un caso che nell'altro, stante l'estrema incertezza del risultato. Pd e Cinque Stelle hanno mobilitato la grancassa della propaganda per dire che - comunque vadano le cose - nulla cambierà per il governo. Ovvio che si tratta di una balla, al massimo di un desiderio che tale resterà. Il precedente governo gialloverde è morto una domenica sera dello scorso maggio, quando si votò per le elezioni europee, proprio perché la Lega, partito di minoranza del governo, aveva stravinto e i Cinque Stelle, partito di maggioranza, avevano straperso. Si verificò insomma sul campo un ribaltamento di forze dentro una maggioranza costruita a tavolino, che non poteva reggere l'urto ... ilgiornale

vincono scoppiano Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : vincono scoppiano