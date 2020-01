Sarracino blinda De Luca: “E’ il nome del Pd per le regionali” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – La risposta del segretario del Pd di Napoli, Marco Sarracino, sulla possibile influenza alle prossime regionali in Campania della coalizione allargata – Pd-Dema – che si e’ registrata per la candidatura di Sandro Ruotolo al seggio del Senato: “Il nome del Pd per le regionali e’ Vincenzo De Luca. Siamo disponibili ad allargare la coalizione ma partendo da De Luca. Sottoporremmo la candidatura a tutti coloro che vogliono lavorare in alleanza con noi. Quelli che riterranno questa proposta politica non sufficiente faranno altre scelte”. “Tutte le forze politiche che sostengono Ruotolo devono concentrarsi ora sulla campagna elettorale ed evitare inutili polemiche – ha spiegato il segretario, secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa – ho sempre lavorato per far uscire il Pd ... anteprima24

Sarracino blinda Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sarracino blinda