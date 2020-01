Sardine, i sondaggisti disilludono Santori: "Segnale debole, se si candidassero non sposterebbero granché" (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Le Sardine? "Un Segnale ancora debole". Non hanno dubbi i sondaggisti che vedono il movimento capitanato da Mattia Santori come un grande punto interrogativo. "Attenzione a non scambiare le potenzialità con la realtà", avverte Ilvo Diamanti su Repubblica, seguito immediatamente dai numeri di Emg Acq liberoquotidiano

Gandalf1948 : Come ho detto all'inizio della loro discesa in campo: pescetti lessi più che sardine! - Sardine, i sondaggisti disi… - lupig69 : O i #sondaggisti sono ubriachi o le #sardine non esistono. -