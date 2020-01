Sarah Scazzi: Michele Misseri e Ivano Russo condannati per depistaggi (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Michele Misseri e Ivano Russo sono stati condannati rispettivamente a 4 e 5 anni di reclusione nell’ambito del processo bis relativo ai depistaggi sull’omicidio di Sarah Scazzi. La 15enne di Avetrana fu uccisa e gettata in un pozzo nel 2010. Altre nove persone hanno subito una condanna compresa tra due anni e mezzo e cinque. Michele Misseri e Ivano Russo condannati Ad assegnare le pene è stato il giudice monocratico del Tribunale di Taranto Loredana Galasso. Michele Misseri, zio della vittima e condannato nel processo principale a 8 anni di carcere per soppressione di cadavere, è stato condannato per aver essersi auto accusato dell’omicidio della nipote. Ivano Russo, giovane di Avetrana che sarebbe stato conteso tra Sarah e sua cugina Sabrina Misseri, condannata all’ergastolo per omicidio, ha avuto la pena più alta. Questo per aver dato false informazioni al pm e ... notizie

_DAGOSPIA_ : A DIECI ANNI DALL’OMICIDIO DI SARAH SCAZZI,MICHELE MISSERI VIENE CONDANNATO A 4 ANNI PER DEPISTAGGIO… - Notiziedi_it : Omicidio Sarah Scazzi, undici condanne per i depistaggi: 4 anni a Michele Misseri, 5 a Russo - infoitinterno : Assassinio di Sarah Scazzi: undici condanne per il depistaggio -