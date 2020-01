Sarah Scazzi: arrivano le condanne per zio Michele e Ivano Russo al processo bis sui depistaggi (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Undici gli imputati che sono stati condannati nel processo bis per diversi depistaggi legati all’inchiesta sulla morte della piccola Sarah Scazzi, la 15enne di Avetrana fu uccisa e buttata in un pozzo nel giorno 26 Agosto 2010. Michele Misseri è stato condannato a 4 anni di carcere (Era stato condannato nel processo principale a 8 anni di reclusione per occultazione di cadavere) Inoltre rispondeva di autocalunnia, perchè si autoaccusò dell’omicidio della nipote. E 5 anni sono stati dati a Ivano Russo. (Continua…) La decisione del giudice è arrivata dal Tribunale di Taranto, Loredana Galasso che ha condannato al ragazzo di Avetrana la pena più alta che sarebbe stato molto conteso da Sabrina Misseri e la povera Sarah. Per Ivano le accuse sono di falsa testimonianza e false informazioni al pm che seguiva l’assassinio della giovane di Avetrana. Quindi lo zio ... howtodofor

