Sanremo, tutti i duetti degli artisti (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Nella serata speciale di Sanremo 70, giovedì 6 febbraio, pensata per celebrare i 70 anni del Festival, ogni Campione interpreterà un brano che ha segnato la storia della kermesse. I 24 artisti in gara potranno scegliere di esibirsi insieme ad artisti ospiti italiani o stranieri. Alcuni accoppiamenti sono stati già decisi, di seguito le cover scelte dai 'big' in gara. Anastasio-Spalle al muro; Piero Pelù-Cuore matto; Elodie-Adesso tu con Aeham Ahmad; Elettra Lamborghini - Non succederà più con Myss Keta; Giordana Angi - la nevicata del 56; Diodato - 24 mila baci; Raphael Gualazzi - e se domani con Simona Molinari; Francesco Gabbani - l'italiano; Alberto Urso - la voce del silenzio con Ornella Vanoni ; Marco Masini - vacanze romane con Arisa; Enrico Nigiotti - ti regalerò una rosa con Simone Cristicchi.E ancora: Michele Zarrillo - Deborah con Fausto Leali; Rita Pavone - 1950 con ... ilfogliettone

nzingaretti : Sanremo ha avuto grandi interpreti a rappresentare il talento, la competenza e l’autorevolezza delle donne. Quest’… - redazioneiene : Ci eravamo scandalizzati tutti. Ora però il giudice dà ragione al 'furbetto' di #Sanremo ?? - trash_italiano : #Sanremo2020: ecco tutti i duetti e le cover della terza serata -