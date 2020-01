Sanremo, il sindaco di Bergamo Gori ironizza sulle critiche ai Pinguini tattici nucleari: “Al rogo!” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha preso le difese del gruppo musicale bergamasco "Pinguini tattici nucleari", che si esibirà al prossimo Festival di Sanremo. Dopo le accuse di Red Ronnie, supportato da Matteo Salvini, secondo cui i Pinguini inciterebbero alla violenza sulle donne, Gori ha usato l'iperbole ironica "Anche i Pinguini al rogo", per argomentare la sua tesi: "L'arte non si deve giudicare con la morale e l'etica". fanpage

