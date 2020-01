Sanremo 2020, svelati i grandi esclusi: ecco chi non ha passato le selezioni (Di mercoledì 22 gennaio 2020) I 24 Big in gara (oltre ai numerosi ospiti che, tra esibizioni personali e serata dei duetti, li raggiungeranno sul palco) sono da tempo stati annunciati dagli organizzatori di Sanremo 2020. Per due dozzine di star ammesse all’attesissimo concorso del Festival, sono molti quelli a non aver superato le strettissime selezioni di Amadeus e compagni; nomi anche di primissimo piani, rimasti vittima delle ristrettezze imposte dal numero massimo di concorrenti. Tra questi, in un dietro le quinte pubblicato da Il Messaggero, appaiono nomi ricorrenti come giovani promesse, oltre che almeno un titolo a sorpresa. Di certo, la fase eliminatoria non deve essere stata semplice. Da Arisa a Giusy Ferreri fino a Marcella Bella e Claudia Gerini: tutti gli artisti respinti dalle selezioni di Amadeus per il Festival di Sanremo 2020 Nell’esaustivo report pubblicato dal quotidiano romano, si ... velvetgossip

Sanremo 2020 Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sanremo 2020