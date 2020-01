Sanremo 2020, scoppia il caso Elettra Lamborghini: cover “irregolare”, nuova bufera (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Nessuno ha ancora sollevato l’obiezione ma potrebbe scoppiare un nuovo “caso” nella già travagliata corsa di avvicinamento al 70° Festival di Sanremo firmato Amadeus. E il “caso” in questione potrebbe riguardare Elettra Lamborghini, tra gli outsider della kermesse. Come da regolamento, i cantanti in gara sono stati invitati dalla direzione artistica, in occasione dell’anniversario tondo della kermesse, a interpretare per una serata speciale – quella di giovedì 6 febbraio – alcuni brani del vasto repertorio sanremese (da eseguire come solisti o con l’accompagnamento di artisti italiani o stranieri) a partire dalla prima edizione del Festival, quella del 1951. La Lamborghini ha scelto (con lei dovrebbe esibirsi Myss Keta) «Non succederà più» di Claudia Mori, brano che è stato sì cantato all’Ariston ma non in gara. La signora Celentano, in quell’edizione, la trentaduesima, datata 1982 ... newscronaca.myblog

