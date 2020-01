Sanremo 2020, Michelle Hunziker contro Amadeus: “Le parole sono come macigni” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Questo articolo Sanremo 2020, Michelle Hunziker contro Amadeus: “Le parole sono come macigni” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Anche Michelle Hunziker ha voluto dire la sua sulla polemica scatenata dalle recenti parole di Amadeus. Ecco il suo pensiero. Polemiche su polemiche. Questo è il modo in cui ci si sta avvicinando a Sanremo 2020. Le parole dette da Amaudeus su Francesca Sofia Novello hanno scatenato molteplici reazioni. A dire la sua stavolta è … youmovies

mante : Dopo aver calato l’asso Albano e Romina al Capodanno 2020 su Rai1, Amadeus cala l’asso Albano e Romina anche a Sanr… - Raiofficialnews : #Sanremo2020, i duetti e le canzoni della serata speciale di giovedì #6febbraio ?? - TizianaFerrario : ...Caro Fiorello non scherzare, le frasi sulle donne di Amadeus a Sanremo sono orrende e ti spiego perché in quest… -